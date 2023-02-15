Тренер сборной России по биатлону Истомин рассказал, когда Миронова вернется на соревнования

Старший тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос о том, когда Светлана Миронова будет готова принять участие в официальных стартах.

«Она будет стартовать уже завтра, а ее состояние оценим на гонке. Пока не было возможности ее с кем-то сравнить в каких-то работах либо гонках. Мы видели ее только в аэробной работе с интенсивностью ниже соревновательной. Там она выглядела неплохо», — приводит Metaratings.ru слова Истомина.

Миронова пропустила большую часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.

16 февраля стартует финальный этап Кубка России по биатлону в Чайковском.