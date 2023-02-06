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Бородавко — о награждении орденом Почета: «Густо краснею, что мой труд так высоко оценили!»

Бородавко поделился эмоциями от награждения орденом Почета
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от награждения орденом Почета.

«Чувствую легкую растерянность. Понятно, что мы работаем не для награды, а для страны. Стараемся поддержать высочайший уровень российского спорта, чтобы все гордились нашей страной. То, что получилось на Олимпиаде, — это великолепно. Густо краснею от того, что мой труд так высоко оценили. Буду ли отмечать? Все традиции будут соблюдены. В лыжных гонках есть девиз: «Не нами эти традиции придуманы, не нам эти традиции отменять», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее указом президента РФ Владимира Путина орденом Почета были награждены главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили почетного президента «Спартака» Вячеслава Старшинова.

Юрий Бородавко
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