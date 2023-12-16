Тренер Шашилов назвал дисциплину главным в его команде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги женской гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

— Как вы объясните такие хорошие результаты своей группы?

— Мотивация есть, стараются выкладываются, работаем. Все хорошо.

— Получается, что кто-то работал хуже?

— Не знаю. Много всего. Сезон длинный: сегодня вот так, завтра будет не так. Лишь на мгновение ты наверху, а затем можешь стремительно катится вниз. Все может быть.

— Что самое главное в вашей команде? Дисциплина?

— Думаю, что да. Надо разговаривать, надо договариваться со спортсменами. Но это у всех так, не только у нас.

— Настя Шевченко сказала, что секрет успеха — это та самая тренировка в мороз в Тюмени. Согласны?

— Да так она лепит (смеется). Тогда они просто хотели бежать. Обе Шевченко, Томка (Дербушева), поэтому я не мог отказать им.

— Тамара вообще не мерзнет?

— Не, сейчас она начала мерзнуть. Раньше она не мерзла, когда была пышечкой (смеется). Сейчас подмораживает ее время от времени.

— Та гонка повлияла как-то на психологию девочек?

— Человек же заряжен стартовать, человек готовится. Все его мысли об этом. Он должен это выпрыснуть, а держать в себе нельзя, потому что это хуже бомбы, — сказал Шашилов.

Спортсменки из группы Шашилова заняли весь пьедестал: Тамара Дербушева стала первой, Анастасия Шевченко — второй, а Ирина Казакевич — третьей.