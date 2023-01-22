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Сегодня, 17:05

Каминский: «Куклина — спортсменка, которая умеет слушать»

Каминский прокомментировал успехи Куклиной
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Юрий Каминский прокомментировал для «СЭ» успехи Ларисы Куклиной. На этапе Кубка Содружества в Раубичах Куклина выиграла все три гонки, плюс у нее была победа на последнем этапе Кубка России в Рыбинске.

— Вы, как будто, какой-то невеселый. Почему?

— Я — офигевший слегка. Потому что не ожидали такого, что она будет выигрывать. Сколько уже? Четыре гонки подряд? Это круто!

— Лариса присоединилась позже всех к вашей группе. Можно назвать ее сильнейшим спортсменом вашей группы на данный момент?

— Однозначно.

— Почему произошел этот прорыв?

— Тут много причин. Во-первых, она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. В техническом плане она и так была неплоха. Лариса такая спортсменка, которая умеет слушать. Самое главное в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто ноль стреляла? Вот, показала себя во всей красе, — сказал Каминский «СЭ».

Лариса Куклина. «Я — офигевший слегка». Даже тренеры не верили в хет-трик Куклиной
Юрий Каминский
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