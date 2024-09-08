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Биатлон

Сегодня, 08:29

Падин: «Стрелковая составляющая у Шевченко одна из лучших в стране»

Руслан Минаев
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Тренер женской сборной России Андрей Падин поделился мнением о стрельбе Анастасии Шевченко на Кубке Содружества в Красноярске.

«Стрелковая составляющая у Насти одна из лучших в стране. На открытии сезона в летнем биатлоне она показала стопроцентный результат, и это хороший задел на зимний сезон. Почему не смогли так стрелять остальные? Большинство спортсменов допускали ошибки на рубеже, поэтому не смогли показать такой результат в стрельбе, как Настя Шевченко. Ветер присутствовал на рубеже, но не был настолько агрессивным, чтобы серьезно влиять на точность стрельбы», — цитирует Падина Vprognoze.

Шевченко ни разу не промахнулась на шести огневых рубежах в первые два соревновательных для. В спринте она заняла второе место, в гонке преследования — победила.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Анастасия Шевченко
Андрей Падин

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