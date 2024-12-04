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Биатлон

Сегодня, 20:24

Тренера сборной Украины по биатлону обвинили в нарушении закона о языке из-за трансляции на русском

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень обвинил тренера сборной Украины по биатлону Надежду Белову в нарушении закона о языке, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Белова на русском языке комментировала биатлон в эфире украинского «Общественного телевидения». Кремень обвинил телеканал в нарушении условий контракта, в котором прописано обязательное использование украинского языка в трансляциях.

В ответ вещатель оправдался тем, что не смог своевременно отреагировать на ситуации из-за того, что тренер комментировала соревнования в прямом эфире.

Белова является тренером мужской сборной Украины по биатлону с сезона-2014/15. В 1986 году она стала чемпионкой мира по биатлону в эстафете в составе сборной СССР.

Источник: ТАСС
Биатлон
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