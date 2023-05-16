Назван состав групп подготовки биатлонистов сборной России на сезон-2023/24

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом групп подготовки на сезон-2023/24.

В группу Юрия Каминского вошли Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Роман Еремин (Новосибирская область), Денис Иродов (Новосибирская область — Алтайский край), Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев (оба — Удмуртская Республика), Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) и Лариса Куклина (ЯНАО).

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын (Тюменская область), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Кирилл Бажин (Свердловская область), Иван Колотов (Пермский край), Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область), Олег Домичек (Новосибирская область — Алтайский край).

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (все — Свердловская область), Анастасия Батманова (Сахалинская область), Юлия Шеллер (Красноярский край), Кира Дюжева (Новосибирская область), Анна Грухвина (Тюменская область).

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край), Карим Халили (Москва); Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова (все — ХМАО-Югра), Анастасия Гореева (Московская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Анастасия Зырянова (Пермский край), Анастасия Гришина (Алтайский край — Новосибирская область).

Антон Бабиков и Александр Логинов отказались от централизованной подготовки.