Тренерский совет федерации биатлона Свердловской области поддержал кандидатуру Майгурова на пост президента СБР

Тренерский совет федерации биатлона Свердловской области рекомендовал представителю от региона поддержать кандидатуру Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Данное решение поддержало 23 члена организации из 24. Президент федерации Антон Шипулин выражает поддержку другому кандидату — Алексею Нуждову. Он голосовал за него на предыдущей отчетно-выборной конференции, которая прошла в июне. Несколько представителей регионов отмечают, что Шипулин звонил им и настаивал на голосовании за Нуждова.

Выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября. Претендентами на пост являются Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.