Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал биатлонистку Виту Семеренко на год за нарушение антидопинговых правил, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Срок дисквалификации 38-летней спортсменки отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Олимпийскую чемпионку Сочи-2014 в эстафете признали виновной в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.

Кроме золота в активе Семеренко бронза Игр-2014 в спринте. Также на ее счету два серебра и пять бронзовых наград чемпионатов мира.