Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов умер на 87-м году жизни, информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Причина смерти Маматова не сообщается.

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении СБР.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете 4х7,5 км и четырехкратный чемпион мира (3 раза в эстафете, 1 — в индивидуальной гонке). На Олимпиаде-1984 в Сараево он занимал пост тренера сборной СССР. С 1993 по 1998 года Маматов был вице-президент Международной федерации биатлона.