Устюгов лишился золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его медалей Олимпийских игр 2010 года, сообщает пресс-служба Biathlon Integrity Unit.

На Олимпиаде в Ванкувере россиянин завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

«Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена», — говорится в заявлении.

В 2020 году Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, наказав его дисквалификацией и аннулированием результатов с января 2010-го по конец сезона-2013/14.

В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию Устюгова и Светланы Слепцовой по другому допинговому делу. Спортсмен был лишен золотой медали Игр в Сочи за употребление оксандролона на основе данных из базы московской лаборатории.