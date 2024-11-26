Устюгов подал апелляцию на решение CAS о лишении его золота Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов направил апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщает пресс-служба Biathlon Integrity Unit.

В сентябре 2024 года CAS отклонил совместную апелляцию Устюгова и Светланы Слепцовой, которые оспаривали вердикты первой инстанции, вынесенные антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020-го. Тогда IBU признал Слепцову виновной в использовании остарина, а Устюгова — в использовании оксандролона. Оба спортсмена, завершившие к этому времени свою карьеру, были дисквалифицированы на два года.

Устюгов в частности лишился золотой медали Олимпиады в Сочи. На домашних Играх 2014 года он одержал победу в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.