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Биатлон

Сегодня, 11:06

В Белоруссии назвали причины ухода Кручинкиной в сборную Тюменской области

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков прокомментировал то, что в это межсезонье Елена Кручинкина перешла в сборную Тюменской области.

«По поводу ухода Елены. Еще весной я отмечал, что у Лены был явный регресс в результатах. Спад был не только в физическом плане, но и в психологическом. Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас все-таки национальная команда: есть результат — пожалуйста, нет — извините. Здесь обижаться не нужно, — приводит слова Рыженкова «СБ».

В июле Рыженков сообщил, что биатлонистки Кручинкина, Алина Пильчук и Юлия Ковалевская выведены из состава команды.

Ранее 28-летняя биатлонистка рассказала «СЭ», что у нее остались обиды за уход из белорусской сборной. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за Белоруссию.

Елена Кручинкина. «Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Источник: https://t.me/pressballby/16163
Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Елена Кручинкина
Олег Рыженков
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