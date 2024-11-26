В Госдуме РФ возмущены разницей в отношении к российским и зарубежным спортсменам в ситуациях с допингом

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение CAS лишить российского биатлониста Евгения Устюгова золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010.

«Я не правомочен принимать решение о том, справедливо ли наказание. Мне кажется, здесь четко должна быть выражена позиция ВАДА, РУСАДА, нашей и международной федераций, — сказал Свищев «СЭ». — Я склонен верить нашим спортсменам. Но я сторонник чистого спорта без применения запрещенных препаратов, и здесь важна позиция самого спортсмена и его тренеров о том, как в его организм попали запрещенные препараты. У нас четко прописано, какие препараты разрешены и запрещены. Любой спортсмен обязан это знать. Другой вопрос в том, что я читал, если не ошибаюсь, про то, что институт из Санкт-Петербурга дал заключение о том, что данный препарат в организм Устюгова попал в связи с его редкой мутацией. Почему CAS не принял этот довод? Это непонятно».

Также Свищев прокомментировал отношение к зарубежным спортсменам в ситуациях с допингом.

«Почему самые смешные доводы наших иностранных коллег принимаются, что через поцелуй попало что-то или через рукопожатие? У них это прокатывает, скажем так. Их не дисквалифицируют, не лишают медалей и званий. Почему им это разрешено? Мне непонятно. Почему им законно разрешено по терапевтическим показаниям принимать запрещенные препараты? Тоже непонятно. Однако доводы серьезного института со справками, печатями от достаточно серьезных руководителей они не принимают», — добавил Свищев.

Ранее пресс-служба Biathlon Integrity Unit сообщила, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение его медалей Олимпийских игр 2010 года.

На Олимпиаде в Ванкувере россиянин завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

Александр Абустин