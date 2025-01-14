Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 21:26

В Госдуме раскритиковали слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев раскритиковал слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который выступил против возвращения российских спортсменов.

«Самуэльссон делает такие заявления, потому что боится потерять призовые места, когда российские биатлонисты вернутся. Он хочет создать для себя и своих партнеров по команде более сладкие условия, при которых не будет сильного конкурента — россиян и белорусов. Шведы и скандинавы спят и видят это. Медали чемпионата мира и Олимпийских игр будут более доступны для них в отсутствие россиян», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Ранее чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года Самуэльссон заявил, что его раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов на международные соревнования. По его словам, россияне не должны возвращаться.

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Дмитрий Свищев
Себастьян Самуэльссон
Читайте также
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Семирунний — о нейтральном статусе от ISU: «Мысли, что нужно было остаться в России, не возникло»
«Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши
В ФКР сообщили о намерении провести встречу с представителями Всемирной федерации керлинга после продления отстранения россиян
Абаскаль надеется, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году
Экс-игрок «Зенита» Вьештица: «В Сербии показывают все матчи РПЛ, ничего не пропускаем»
В Израиле допустили возможность игры со сборной России в 2025 году
Сегодня
Вчера
Неделя