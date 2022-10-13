В Министерстве спорта РФ опровергли информацию о вмешательстве в выборы президента СБР

Министерство спорта РФ выступило с заявлением, в котором опровергло информацию о вмешательстве организации в выборы нового президента Союза биатлонистов России (СБР).

«В связи с появившимися в средствах массовой информации комментариями о вмешательстве Министерства спорта Российской Федерации в выборы президента Союза биатлонистов России пресс-служба сообщает следующее. Согласно статье 17 Федерального закона №82-ФЗ «Об общественных объединениях» вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных объединений не допускается.

Минспорта России не вмешивается в деятельность общероссийских общественных организаций и не оказывает какого-либо влияния на выборы глав организаций. Заявления об оказываемом давлении со стороны Минспорта России являются ложными, дискредитируют деятельность министерства и его сотрудников. Подобные заявления используются в качестве инструмента влияния на проведение голосования на выборах президента СБР», — говорится в заявлении министерства.

В организации отметили, что взаимодействуют с СБР и другими российскими общественными спортивными федерациями исключительно в рамках своей компетенции и поддерживают независимое голосование со стороны региональных федераций.

Ранее появилась информация о том, что Министерство спорта РФ оказывало давление на делегатов с призывами голосовать на выборах президента СБР за Виктора Майгурова.

Первый тур выборов нового президента СБР состоялся в июне, тогда Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а Алексей Нуждов — 18. Оба кандидата не смогли получить две трети голосов для победы, второй тур выборов запланирован на пятницу, 14 октября.