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Сегодня, 11:30

В новом сезоне сумма призовых на российских биатлонных стартах не увеличится

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фото СБР
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» рассказал, что призовые на внутренних стартах в сезоне-2023/24 не увеличатся по сравнению с прошлым сезоном.

— Призовые на следующий сезон остаются?

— Они точно будут. Но сначала мы должны определить, сколько у нас денег на сезон, тогда и решим, какие у нас будут призовые. Больше, чем в прошедшем сезоне, они точно не будут. Меня немножко настораживает, когда кто-то в интервью начинает рассказывать, кто у нас будет или не будет спонсором. Или будет больше или меньше спонсорских денег. Как минимум это коммерческая тайна. И до подписания соглашений со спонсорами такие выступления преждевременны даже от самого СБР, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Пак
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