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Сегодня, 15:05

В России появилась международная профессиональная лига по биатлону

Алина Савинова
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Глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что организация совместно с Белорусским клубом биатлона выступила учредителем новой Международной лиги клубного биатлона.

«Основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU. На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды», — приводит ТАСС слова Нуждова.

Отмечается, что за победу в гонке спортсмен получит 1 миллион рублей, за второе место будет выплачено 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 миллионов рублей.

Весной 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты. В марте 2023-го сообщалось, что организация пока не планирует возвращать биатлонистов из России и Белоруссии на соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/18899611
Биатлон
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