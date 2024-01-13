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Биатлон

Сегодня, 16:27

В российском биатлоне появится командный спринт, первая гонка пройдет в Мурманске

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о появлении в программе соревнований командного спринта.

«В этом сезоне СБР в качестве эксперимента вводит в свою соревновательную программу новую динамичную дисциплину, которая будет сочетать в себе элементы спринта и эстафеты», — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова.

Согласно правилам гонки, команда будет состоять из двух спортсменов одного пола. Каждый из участников эстафеты в общей сложности пройдет по четыре огневых рубежа (два из положения «лежа» и два из положения «стоя»). Передача эстафеты будет осуществляться после прохождения каждого огневого рубежа. При этом спортсмены должны будут сначала выполнить все четыре стрельбы из положения лежа, затем четыре — из положения стоя.

Ожидается, что первый командный спринт пройдет в рамках финального этапа Кубка Содружества в Мурманске. По словам президента Союза биатлонистов России, данный вопрос уже согласован с Белорусской федерацией биатлона.

Источник: https://biathlonrus.com/news/v-sezone-2023-24-v-rossiyskom-biatlone-poyavitsya-eksperimentalnaya-distsiplina-komandnyy-sprint/
Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
0
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