В сборной России объяснили пропуск Серохвостовым гонки преследования на этапе Кубка Содружества

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему Даниил Серохвостов не принял участия в гонке преследования на этапе Кубка Содружества.

«План пробежать одну гонку на Кубке Содружества мог быть скорректирован в зависимости от состояния Серохвостова. Как и ожидалось, хорошего физического состояния мы здесь не видим, поэтому нет никакого смысла соревноваться. К тому же в Красноярске дождливо, поэтому есть риск заболеть. Мы решили поберечь Даниила», — цитирует Каминского Vprognoze.

6 сентября Серохвостов занял 18-е место в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске.