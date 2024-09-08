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Биатлон

Сегодня, 08:10

В сборной России объяснили пропуск Серохвостовым гонки преследования на этапе Кубка Содружества

Руслан Минаев
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему Даниил Серохвостов не принял участия в гонке преследования на этапе Кубка Содружества.

«План пробежать одну гонку на Кубке Содружества мог быть скорректирован в зависимости от состояния Серохвостова. Как и ожидалось, хорошего физического состояния мы здесь не видим, поэтому нет никакого смысла соревноваться. К тому же в Красноярске дождливо, поэтому есть риск заболеть. Мы решили поберечь Даниила», — цитирует Каминского Vprognoze.

6 сентября Серохвостов занял 18-е место в спринте на этапе Кубка Содружества в Красноярске.

Источник: Vprognoze.ru
Даниил Серохвостов
Юрий Каминский

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