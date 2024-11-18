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Биатлон

Сегодня, 05:48

Юрий Каминский — об игре Халили и Серохвостова в «Камень, ножницы, бумагу» на финише масс-старта МЛКБ: «Цирк должен быть в цирке»

Даниил Аршавский
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о решении Карима Халили и Даниила Серохвостова определить победителя масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске с помощью игры в «Камень, ножницы, бумага».

«Сейчас я пребываю в прострации после поступка наших спортсменов на финише. Это все равно, что я приду в театр, а мне цирк показывают. Цирк должен быть в цирке. В Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России», — цитирует Каминского ТАСС.

Халили стал победителем масс-старта МЛКБ, а также разделил с Серохвостовым заработанные на двоих 1 миллион рублей за победу и 500 тысяч за второе место.

Источник: ТАСС
Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили
Юрий Каминский

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