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Сегодня, 10:45

В СБР объяснили, почему не стали продлевать контракт с реабилитологом Яковлевым

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» объяснил, почему организация не стала продлевать контракт с реабилитологом Ильей Яковлевым.

— Ответственность за медицинское обеспечение лежит полностью на ФМБА. В отличие от ФМБА у нас нет медицинских специалистов, которые готовы определить степень профессиональности того или иного медика. Год назад Каминский попросил взять его и посмотреть, как он работает. Мы взяли на свой страх и риск. Потом проанализировали его востребованность всеми нашими группами, она оказалась невысокой, и приняли решение не продлевать с ним контракт. Если есть обоснованная потребность, давайте закрывать ее совместно с ФМБА.

Другая история, которая тянется в СМИ с марта, про аналитика Дмитрия Шукаловича, это вообще странная тема. Дмитрий — специалист ЦСП. Он там состоит в штате и там работает. Странно говорить о том, что СБР куда-то понижает или куда-то не повышает работника ЦСП. Мы можем только рекомендовать. Без согласования с ЦСП и без личного согласия Шукаловича его никуда нельзя перевести.

Есть такая поговорка: слышал звон, да не знает, где он. Это про истории с Яковлевым, с Шукаловичем. Все в кучу набросали. Но если разбираться конкретно, то на все набросы есть понятные ответы, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Пак
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