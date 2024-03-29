В СБР оценили работу тренерских штабов команд в сезоне-2023/2024

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) выставил оценку работе тренерских штабов российских команд в сезоне-2023/24.

Штабы Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина (все — взрослый состав) и Владимира Брагина (юниорский состав) получили оценку «удовлетворительно» по итогам подготовки и выступления спортивных сборных команд России.

Кубок России-2023/24 по биатлону включал в себя пять этапов. Турнир стартовал в Ханты-Мансийске 23 ноября, финальный пятый этап состоялся в Уфе и завершился в начале марта 2024 года.

С 25 по 31 марта в Тюмени проходит чемпионат России по биатлону-2024. 30 и 31 числа в рамках турнира будут проведены масс-старты и эстафетные гонки. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с весны 2022 года.