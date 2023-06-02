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Сегодня, 12:05

В СБР оценили вероятность внеочередных выборов президента организации

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.
Александр Пак.
Фото СБР
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» отреагировал на слова об импичменте, о котором в том числе говорил в интервью президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

— Все чаще в информационном шуме звучит слово импичмент. Насколько, на ваш взгляд, высока вероятность такого исхода?

— Почему-то вспоминается анекдот про блондинку и вероятность встречи с динозавром, где она определяет такую вероятность в 50 процентов: либо встречу, либо нет. Могу сказать одно: такого определения — «импичмент» — в Уставе СБР нет. Есть процедура созыва внеочередной конференции — ее может инициировать Исполком или большинство федераций — членов СБР. Ни на недавней встрече с представителями региональных федераций в Рязани, ни на вчерашнем заседании Исполкома, на котором обсуждалось вопросы на злобу дня, никто таких настроений не выказал. И недоверия не выразил, — сказал Пак «СЭ».

Полностью интервью Александра Пака читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Пак
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