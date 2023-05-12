СБР — о том, что Бабиков не попал в сборную: «Официальный список будет опубликован 1 июня»

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что чемпиона мира Антона Бабикова не включили в список сборной России на централизованную подготовку.

«Официальный список сборной будет опубликован 1 июня. Какую-то информацию дадим уже на следующей неделе», — рассказал Аверьянов «СЭ».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что 31-летний биатлонист не вошел в состав национальной команды для централизованной подготовки. Также журналист назвал это «сильным решением СБР» и призвал поддержать спортсмена.