СБР о членских взносах IBU: «Расчеты такого рода происходят весной. Странно, что тема возникла в СМИ сейчас»

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о членских взносах в IBU.

— Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов — юридическая формальность. Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас, — сказал Аверьянов «СЭ».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов сообщил, что IBU просит организацию оплатить членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23.