В СБР рассказали о процессе импортозамещения спортивной экипировки

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о процессе импортозамещения спортивной экипировки.

«В этом году мы сменили официального экипировщика. Им стала компания из Екатеринбурга. Что касается текстиля, то мы справляемся с производством экипировки. Сами отшиваем, и есть параллельный импорт. Что касается лыжного оборудования, инвентаря... Лыжные фирмы, которые обеспечивали сборные команды, официально ушли из России. Если СБР каким-то образом обеспечивает наши команды, то наши 55 региональных субъектов столкнулись с трудностями.

Но самый важный вопрос — это патроны. Зависимость от зарубежных компаний и поставщиков составляла 80 процентов. Уже несколько месяцев поставок нет. Качество патронов от наших производителей — низкое, но стоимость была увеличена минимум в два раза. У нас только один завод выпускает более-менее хорошую продукцию, но их производственная мощность составляет 1 миллион патронов в год. Наша потребность составляет 15 миллионов. Со стороны мы навели справки по импортной линии производства патронов. Она стоит 20 миллионов евро, это достаточно большие деньги для нас.

Проблемы с оружием у нас появились недавно. Этим летом в соответствии с приказом МВД России внесли изменения в сертификацию спортивного оружия. Мы подготовили письмо в адрес депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева, чтобы провести встречу с Росгвардией и обсудить этот вопрос. Из положительных моментов — мы ведем переговоры с компанией из Екатеринбурга по производству наших лыж и палок. Спортсмены сборной тестируют этот инвентарь. Скоро около 500 комплектов будут оправлены в наши региональные субъекты», — сказал Майгуров на заседании круглого стола в Госдуме РФ по теме импортозамещения в спортивной индустрии.

Ранее сообщалось, что в России в рамках импортозамещения начали производить камни и щетки для керлинга.