Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 03:25

Барнашов: «Решение Йоханнеса Бе завершить карьеру именно сейчас выглядит странновато»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Вице-президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Барнашов прокомментировал решение норвежца Йоханнеса Бе о завершении карьеры после нынешнего сезона.

«Решение Йоханнеса Бе завершить карьеру именно сейчас выглядит странновато, все-таки до Олимпийских игр остался год, мог бы и поехать. У Бе есть маленький ребенок, но не думаю, что семья стала основной причиной завершить карьеру, когда ты находишься в хорошей форме», — цитирует Барнашова «ВсеПроСпорт».

18 января 31-летний норвежский биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Бе завоевал 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) наград чемпионатов мира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Владимир Барнашов
Йоханнес Бе
СБР
Читайте также
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя