Барнашов: «Решение Йоханнеса Бе завершить карьеру именно сейчас выглядит странновато»

Вице-президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Барнашов прокомментировал решение норвежца Йоханнеса Бе о завершении карьеры после нынешнего сезона.

«Решение Йоханнеса Бе завершить карьеру именно сейчас выглядит странновато, все-таки до Олимпийских игр остался год, мог бы и поехать. У Бе есть маленький ребенок, но не думаю, что семья стала основной причиной завершить карьеру, когда ты находишься в хорошей форме», — цитирует Барнашова «ВсеПроСпорт».

18 января 31-летний норвежский биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Бе завоевал 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) наград чемпионатов мира.