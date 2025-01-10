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Милан-2026

Сегодня, 00:15

В случае допуска на международную арену СБР скорректирует российский календарь соревнований

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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Известиям» и «СЭ» заявил, что календарь на олимпийский сезон пока составляется без учета отбора на Игры-2026, но он будет скорректирован в том случае, если у россиян появится возможность побороться за путевки в Кортина-Д'Ампеццо.

— Мы стараемся адаптироваться под ситуацию, — говорит Майгуров. — А она может меняться. Следующий сезон — олимпийский. Мы надеемся, что нас пригласят участвовать в Олимпиаде в Кортина-Д'Ампеццо. Хотим этого. Если нас пригласят, то, конечно, будем корректировать календарь соревнований внутри России. Мы не дублируем все каждый раз, не действуем шаблонно.

— Есть понимание, насколько сложно будет соответствовать его уровню российским биатлонистам, если они туда вернутся в следующем сезоне?

— Считаю, что три-четыре наших человека — и у ребят, и у девчонок — спокойно могут там за десятку бороться. Мы на это нацелены, поэтому не сбавляем тренировочных оборотов.

Виктор Майгуров. «Три-четыре наших человека спокойно могут бороться за десятку на Кубке мира». Мнение Майгурова

Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
СБР
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