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Сегодня, 15:42

В Союзе биатлонистов России отреагировали на нарушения при проведении юниорского первенства страны

Константин Белов
Корреспондент
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал «СЭ» новость о том, что российские тренеры по биатлону обратились к министру спорта РФ Олегу Матыцину с открытым письмом по поводу нарушений регламента проведения юниорского первенства России со стороны СБР.

«Там речь была о спортсмене, который не попал в окончательный список. У нас есть соглашение между странами, мы по нему и действуем. Как прокомментирую письмо российских тренеров по биатлону Матыцину? В наш адрес никаких писем не приходило после этого», — сказал Майгуров «СЭ».

В заявлении говорится о том, что руководство СБР допускает нарушения при проведении первенства России среди юниоров и юниорок. Белорусских спортсменов заявлено намного больше, чем россиян. А это повлияет на их личные рейтинги и рейтинги регионов.

На данный момент в Рыбинске проходит юниорское первенство России по биатлону среди спортсменов 19-21 года.

Виктор Майгуров
СБР
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