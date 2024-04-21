В Союзе биатлонистов России рассказали об активном сотрудничестве с IBU по борьбе с допингом

Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала о текущих контактах организации с Международным союзом биатлонистов (IBU) в сфере борьбы с допингом.

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. Каждый квартал я предоставляю отчеты об антидопинговой деятельности, о том, какие образовательные мероприятия проводятся. Также каждый квартал у нас по зуму идут совместные совещания, мы уже знаем друг друга в лицо, и это очень помогает продуктивному взаимодействию«, — приводит слова Макаровой ТАСС.

Биатлонисты из России и Белоруссии были отстранены от соревнований под эгидой IBU в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Позднее членство обеих федераций в организации было приостановлено.