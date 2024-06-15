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Захаров: «Редькин просил Резцову записать его личным тренером и поделиться призовыми деньгами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший старший тренер женской команды Югры Валерий Захаров рассказал о причинах своего увольнения два года назад.

«Редькин (главный тренер сборной Югры) явно оторвался от реальности. Всех своих поувольнял, а набрал непонятно кого. Мы не сошлись с ним, и весь последний год он под меня копал. Кончилось это тем, что в мой последний сезон Кристина Резцова приехала с медалью Олимпийских игр и попросила пробежать обе смешанные эстафеты. Я возражать не стал, она заслужила. Вечером Редькин звонит мне кривой и еле шевелит языком: «Ты зачем Резцову заявил? Я тебе запрещаю». Утром я спрашиваю Кристину, какие у нее проблемы с Редькиным. Она ответила, что после Олимпиады он просил ее записать его своим личным тренером и поделиться призовыми деньгами. Кристина послала его куда подальше, а сейчас вообще уходит в другой регион.

С этого все и началось, а затем на мое место потихоньку поставили другого человека. Идти разговаривать в окружную администрацию я не видел смысла, поэтому плюнул на все и ушел. Не в моем возрасте нервы трепать. Потом меня вызвал директор спортивного департамента и начал сказки рассказывать, что со мной готовы работать и дальше. Я ему дал ясно понять, что с Редькиным работать не буду. В итоге этого товарища сейчас тоже выгнали. Я его спросил, какие у них аргументы. «Ты что, Валерий Палыч, он же олимпийский чемпион», — был ответ. Но нет такой профессии «олимпийский чемпион». В какой он работе себя показал? По сути он подмял под себя их всех и руководил ими. Сейчас я вижу, что все у них рушится: Спартакиаду провалили, спортсмены недовольны и уходят один за другим. Не знаю, о чем он думает? Чувствуя, что под ним все шатается, обещает подготовить молодежь к 2030 году. Но у них своих уже нет никого, всех берут из других регионов», — цитирует Metaratings.ru Захарова.

Источник: https://metaratings.ru/news/zakharov-redkin-prosil-rezcovu-zapisat-ego-lichnym-trenerom-i-podelitsya-prizovymi-dengami-372739/
Биатлон
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