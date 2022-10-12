Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:13

Васильев назвал несерьезной идею создания добровольческих отрядов среди спортсменов

Алина Савинова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на идею создания отрядов из спортсменов на добровольной основе.

«Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой. Отряды фигуристов или биатлонистов — это несерьезно. Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», — цитирует Sport24 Васильева.

10 октября СМИ сообщили о том, что в России планируется создание отрядов из спортсменов на добровольной основе для участия в специальной операции.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-10-12-vasilyev-otryady-figuristov-ili-biatlonistov-eto-neseryezno-dlya-svo-nuzhny-spetsialisty
5
Читайте также
Олимпийского чемпиона Устюгова не пускают в спорт врачи. Есть повод для беспокойства?
Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагедия звезды сборной СССР
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Власти Днепропетровской области заявили о новом взрыве на энергетической инфраструктуре
Путин заявил о готовности РФ к поставкам энергоресурсов в Европу
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Драчев — об идее создания добровольческих отрядов из атлетов: «Они могут и должны встать на защиту Отечества»