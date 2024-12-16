Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:15

Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без россиян

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о своем отношении к международным соревнованиям без российских спортсменов.

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки. Поэтому сейчас смотреть на биатлон печально. Норвежцы попытались сделать все, чтобы выбить главного конкурента, освободив поляну, чтобы обыгрывать всех», — цитирует Васильева РБК.

Также двукратный олимпийский чемпион считает, что уровень россиян мог упасть из-за отсутствия международных стартов, поскольку определить силы можно только в очном состязании.

«Это касается любой команды, которая отрезана от спортсменов топового уровня», — добавил он.

Клэр Иган. «Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В конце ноября Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не рассматривает возвращение россиян и белорусов на турниры до окончания СВО на Украине.

Ранее глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган в интервью «СЭ» рассказала, что организация в апреле проводила анонимный опрос, в котором пригласила принять участие всех действующих спортсменов. На основе 160 ответов от представителей 31 страны был сделан вывод, что примерно 70 процентов биатлонистов поддерживают текущее отстранение России и Белоруссии.

Источник: РБК
4
Биатлон
Читайте также
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сальников: «Есть очень отрицательная реакция ряда европейский стран. Она сохраняется, больше похожа на саботаж»
Руководство European Aquatics не знало о ситуации с невключением Лифинцева в пост призеров чемпионата мира
Сальников: «Последняя редакция требований была значительно изменена по сравнению с тем, что было представлено перед Олимпиадой»
Министр спорта Татарстана: «Мы не теряем надежду, что большие турниры вернутся в Россию»
Министр спорта Татарстана назвал финал мужской эстафеты вишенкой на торте для россиян на ЧМ по плаванию
Покровская — о сборной по синхронному плаванию: «Сижу на тренировке и нервничаю. Готовимся, да еще как»
Сегодня
Вчера
Неделя