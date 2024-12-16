Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без россиян

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о своем отношении к международным соревнованиям без российских спортсменов.

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки. Поэтому сейчас смотреть на биатлон печально. Норвежцы попытались сделать все, чтобы выбить главного конкурента, освободив поляну, чтобы обыгрывать всех», — цитирует Васильева РБК.

Также двукратный олимпийский чемпион считает, что уровень россиян мог упасть из-за отсутствия международных стартов, поскольку определить силы можно только в очном состязании.

«Это касается любой команды, которая отрезана от спортсменов топового уровня», — добавил он.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В конце ноября Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не рассматривает возвращение россиян и белорусов на турниры до окончания СВО на Украине.

Ранее глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган в интервью «СЭ» рассказала, что организация в апреле проводила анонимный опрос, в котором пригласила принять участие всех действующих спортсменов. На основе 160 ответов от представителей 31 страны был сделан вывод, что примерно 70 процентов биатлонистов поддерживают текущее отстранение России и Белоруссии.