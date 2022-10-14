Васильев назвал печальным событием переизбрание Майгурова на пост президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги выборов президента СБР, по итогам которых победил Виктор Майгуров.

«Так решили делегаты. С моей точки зрения, это печальное событие. Команда Майгурова не способна развивать спорт. Да, будет происходить что-то вялотекущее, но в период отстранения сборной России от международной деятельности дается шанс создать что-то новое, прорывное, а эта команда не способна на эти вещи. Не доволен результатами сегодняшних выборов, я не скрывал, что голосовал за Нуждова. Алексей Викторович — человек бизнеса, он четко понимает, как все устроено. Второй момент: он уже восемь лет руководит федерацией биатлона Московской области, знает не понаслышке о сложностях и трудностях региональных отделений. Эти факторы могли бы помочь развитию биатлона у нас в стране», — сказал Васильев «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.