Васильев назвал причину, по которой Юрлова-Перхт решила завершить карьеру

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на решение биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт завершить карьеру.

«Главная причина завершения карьеры Юрловой-Перхт — семья и дети. Хотя и возраст тоже сказывается. Уже нет возможности на постоянной основе заниматься только биатлоном. Да и зачем мучиться?! Она привыкла выступать сильно и быть одним из фаворитов на соревнованиях. А при таком режиме тренировок вряд ли приходится рассчитывать на выдающиеся результаты. Поэтому, думаю, с этим связано завершение карьеры. И конечно же, семья», — приводит слова Васильева Sport24.

11 апреля пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.