Васильев: «ВАДА полностью дискредитировал себя разделив спортсменов на правильных и неправильных»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с критикой политики Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Институт ВАДА полностью дискредитировал себя и устроил сегрегацию, разделив страны по национальному признаку — на правильных и неправильных спортсменов. В числе правильных спортсменов оказалась Норвегия, лыжники и биатлонисты которой избегают всяческих наказаний. Если взяться за норвежцев и обнулить все их достижения после обнаружения допинга у них, они лишатся очень многих медалей», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

В четверг, 9 января, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия отправила ВАДА взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.