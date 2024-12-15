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Сегодня, 07:45

Васильев: «Серохвостов и Сливко могли бы легко бороться за медали на Кубке мира»

Даниил Аршавский
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлениях биатлонистов Даниила Серохвостова и Виктории Сливко на Кубке России.

«Девчонки очень порадовали. Борьба была плотная до самого финиша. Особенно впечатлили Шевченко со Сливко. Виктория показала высочайший класс — перед финишным кругом отставала, но затем обогнала Наталью. Уровень очень приличный. Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, как минимум в десятке было бы несколько наших ребят. А такие спортсмены как Серохвостов или Сливко могли бы легко претендовать на победу и медали», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Серохвостов пропустил спринт на третьем этапе Кубка России в связи с состоянием здоровья. Сливко стала победительницей женской спринтерской гонки на 7,5 километров.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Виктория Сливко
Даниил Серохвостов
Дмитрий Васильев (биатлон)
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