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Васильев — о конфликте СБР с тренерами из-за расписания: «Все сделано через одно место»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о конфликте между Союзом биатлонистов России (СБР) и тренерами.

«Такие распри — это крайняя стадия недопонимания между руководством и подчинёнными. Чтобы такого не было, нужно уметь договариваться и изыскивать правильные алгоритмы действия для предотвращения конфликтных ситуаций. Нужно уметь слушать и слышать своих сотрудников. Это очень важно для любого руководителя. А когда руководство с высока разговаривает со своими подчиненными, то ни к чему хорошему это никогда не приведет.

Если какие-то рабочие вопросы возникают, то они должны решаться в текущем порядке. До острых стадий такие недопонимания можно и не доводить. Но если уже дошло до острого, то получается, что руководство в организации далеко не самое умелое.

Причины такой ситуации? Календарь составляется таким образом, что в последнюю очередь учитывают мнение специалистов, работающих непосредственно в поле. Хотя их мнение должно быть на первом месте. Тренеры работают со спортсменами и понимают, где нужно добавить стартов, а где стоит выдержать паузу. Но диалога с тренерами никто не ведет, происходят только какие-то конъюнктурные вещи и больше ничего.

Я понимаю, что существуют вопросы, связанные с рекламой и спонсорами, но для этого и существует руководство, чтобы в таких ситуациях были и овцы целы, и волки сыты. В данном случае все сделано через одно место", — приводит слова Васильева Legalbet.

Ранее СБР представил календарь соревнований на сезон-2024/25.

Источник: https://legalbet.ru/news/vasilev-o-konflikte-sbr-s-trenerami-iz-za-raspisaniya/
Дмитрий Васильев (биатлон)
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