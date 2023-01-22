Васильев — о победе Томшина: «Он отстоял честь страны, не дал себя разорвать в борьбе с тремя белорусами»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на победу российского биатлониста Василия Томшина в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Главное не победа, а то, как она была одержана. Шедеврально, Вася — молодец! В гонках у него прослеживалась динамика: сначала он был четвертым, потом третьим, сегодня выиграл. Залогом успеха стала стрельба: он стрелял очень надежно, особенно на последнем рубеже — как из пулемета. Чувствуется, что он уверен в своей стрельбе. Он одержал очень красивую победу и, что самое главное, отстоял честь страны, не дал себя разорвать в борьбе с тремя белорусами, это дорого стоит», — приводит ТАСС слова Васильева.

Второе место в гонке занял белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский. Третьим к финишу пришел его соотечественник Никита Лобастов.