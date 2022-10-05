Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:20

Васильев о словах Самуэльссона: «Он обычный балабол, который хочет быть все время на плаву»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова шведа Себастьяна Самуэльссона о российских спортсменах.

Ранее Самуэльссон заявил, что дискуссия о возможном допуске россиян к участию в международных турнирах является нелепой.

«Самуэльссон не является для меня никаким авторитетом. Он — обычный балабол, который хочет быть все время на плаву. Он хочет, чтобы его цитировали, чтобы о нем говорили. Там нет никого содержания: ему нужно всегда быть оппонентом российских спортсменов, вот и все. Это его главная задача по жизни. Он никогда никого не хвалил и не поддерживал.
Например, если он критиковал какие-то допинговые вещи, которые были связанные с российским спортом, то работу над ошибками, которая велась очень серьезно, в отличие от других стран, где допинг как процветал, так и процветает... Он об этих странах вообще ничего не говорил. Также он никогда не давал позитивных комментариев о российском спорте. Это все говорит о том, что человек ангажирован, он заточен на негатив. Таких людей обычно просто называют балаболами», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить к турнирам россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
Себастьян Самуэльссон
2
Читайте также
Ягудин и Плющенко — снова соперники: «Вместо работы норовит помериться со мной медалями»
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой
Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму
Мирошник заявил о стягивании ВСУ вооружения НАТО в район Сватово
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Швед Самуэльссон считает нелепой дискуссию о допуске российских спортсменов к международным турнирам