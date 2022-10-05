Васильев о словах Самуэльссона: «Он обычный балабол, который хочет быть все время на плаву»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова шведа Себастьяна Самуэльссона о российских спортсменах.

Ранее Самуэльссон заявил, что дискуссия о возможном допуске россиян к участию в международных турнирах является нелепой.

«Самуэльссон не является для меня никаким авторитетом. Он — обычный балабол, который хочет быть все время на плаву. Он хочет, чтобы его цитировали, чтобы о нем говорили. Там нет никого содержания: ему нужно всегда быть оппонентом российских спортсменов, вот и все. Это его главная задача по жизни. Он никогда никого не хвалил и не поддерживал.

Например, если он критиковал какие-то допинговые вещи, которые были связанные с российским спортом, то работу над ошибками, которая велась очень серьезно, в отличие от других стран, где допинг как процветал, так и процветает... Он об этих странах вообще ничего не говорил. Также он никогда не давал позитивных комментариев о российском спорте. Это все говорит о том, что человек ангажирован, он заточен на негатив. Таких людей обычно просто называют балаболами», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить к турнирам россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.