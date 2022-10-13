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Сегодня, 15:23

Васильев поддержал кандидатуру Нуждова на пост президента СБР

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Буду голосовать и поддерживать Алексея Викторовича Нуждова. Он заслужил это место своими действиями, а не словами. Он помогает развиваться биатлону по всей стране», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября. Претендентами на пост являются Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

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