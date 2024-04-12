Васильев — о деле Бессеберга: «Хорошо относиться к русским — недопустимая роскошь. Ему это припомнили»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание судом бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

«Такие люди, как Бессеберг, делают много полезных вещей для развития международной федерации биатлона. Сложно переоценить то, что он сделал. Биатлон, который мы видим, без всякого сомнения, — это заслуга Бессеберга. Его за это надо благодарить, а не наказывать. К каждому человеку можно придраться. Это только расправа и сведение счетов с Бессебергом за то, что он одинаково относился ко всем странам, в том числе к российским спортсменам. Учитывая сегодняшние реалии, относиться хорошо к россиянам — недопустимая роскошь. Поэтому это ему припомнили», — сказал Васильев «СЭ».

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.