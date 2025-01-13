Васильев предложил Союзу биатлонистов России подать в суд на IBU

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Союз биатлонистов России решить вопрос возвращения отечественных спортсменов к соревнованиям через суд с IBU.

По словам главы СБР Виктора Майгурова, IBU общается с российской организацией только посредством переписки. Ранее глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов Кристиан Винклер заявлял, что вопрос допуска россиян в ближайшее время обсуждаться не будет.

«Таких русофобов, как в IBU, нет ни в одном другом виде спорта. СБР должен обратиться к юристам и подать в суд на Международный союз биатлонистов из-за неправомерного отстранения российских биатлонистов», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

С 2022 года российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях по решению конгресса IBU.