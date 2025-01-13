Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:48

Васильев предложил Союзу биатлонистов России подать в суд на IBU

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Союз биатлонистов России решить вопрос возвращения отечественных спортсменов к соревнованиям через суд с IBU.

По словам главы СБР Виктора Майгурова, IBU общается с российской организацией только посредством переписки. Ранее глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов Кристиан Винклер заявлял, что вопрос допуска россиян в ближайшее время обсуждаться не будет.

«Таких русофобов, как в IBU, нет ни в одном другом виде спорта. СБР должен обратиться к юристам и подать в суд на Международный союз биатлонистов из-за неправомерного отстранения российских биатлонистов», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

С 2022 года российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях по решению конгресса IBU.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
СБР
Читайте также
В Эль класико забили семь голов и удалили вратаря. Что случилось в матче «Реал» - «Барселона»
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя