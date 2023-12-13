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Сегодня, 15:12

Васильев раскритиковал Гербулову и Носкову за жалобу на условия проживания в Уфе

Дмитрий Васильев.
Фото СБР
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» раскритиковал выложенное Натальей Гербуловой и Екатериной Носковой видео об условиях проживания в отеле в Уфе во время второго этапа Кубка Содружества по биатлону.

«Главный тезис на это все — надо концентрировать свое внимание не на условиях, в которых они проживают. Я думаю, что там они неплохие. Да, где-то что-то может быть не так, но почему надо сразу в соцсети писать или видео снимать? Почему бы не подойти к администратору и не сказать об этом? Вот это любимая манера — сразу выкладывать в соцсети. Таким образом, они выставляют администрацию гостиницы в черном свете. Для чего это надо делать, я не понимаю. Я не думаю, что там уж такие катастрофические условия. Тем более в Уфе всегда хорошие условия для проживания. Думаю, что если понаблюдать за спортсменами и поснимать, что они делают, это охладит их пыл. Никто не идеален, тем более спортсмены. У них всегда есть претензии к кому-то, но не к себе», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В совместном Telegram-канале спортсменок появилось видео, в котором девушки критикуют некачественный ремонт. В частности, в уборной отсутствует штора для душа, сиденье на унитазе, а также не работает смеситель над раковиной.

Второй этап Кубка Содружества пройдет в Уфе с 15 по 17 декабря.

Дмитрий Васильев (биатлон)
Екатерина Носкова
Наталья Гербулова
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