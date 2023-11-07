Васильев считает, что IBU не сможет полностью исключить Россию

Президент федерации биатлона СПб Дмитрий Васильев во время во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) высказался о ситуации с Международной федерацией биатлон (IBU).

— У всей этой компании во главе IBU это все традиционно. Они могут только запугивать и применять какие-то санкции в адрес той или иной федерации. Они просто растерялись, что мы наплевали на их угрозу. Полностью исключить Россию из IBU даже они не смогут. У них никаких рычагов не осталось.

Весной 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов, а также приостановил членство федераций стран, за которые выступают эти атлеты.