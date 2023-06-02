Васильев считает, что в СБР погорячились с обвинением Губерниева в оскорблениях

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал корреспонденту «СЭ» официальное письмо от Союза биатлонистов России (СБР) с обвинениями в адрес ведущего Дмитрия Губерниева в огульном хамстве.

«На мой взгляд, никаких оскорблений не было. Были обострены проблемы, которые сейчас существуют в СБР. Дмитрий Губерниев в характерной для него манере обозначает эти проблемы. Конкретных оскорблений я не видел. Конечно, они погорячились», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев обозначил проблемы в ведении дел СБР.

«Союзу биатлонистов России стоит решать цивилизованным путем все насущные проблемы, не так как они на сегодняшний день это делают. Во-первых, игнорируют полностью существующие положения, принятые Союзом биатлонистов России. Во-вторых, не умеют вести переговоры с центром спортивной подготовки. Не могут решить рядовые вопросы, которые можно обсудить даже по телефону, не говоря уже о личной встрече с руководством ЦСП. Эти проблемы приводят к тому, что весь биатлонный мир, вся российская биатлонная семья в недоумении. Дмитрий Губерниев пытается обозначить болевые точки. Он четко обозначает в чем проблема. Проблема — это неумение СБР вести дела», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.