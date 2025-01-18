Васильев считает, что завершение карьеры Бе вызывает подозрения

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что решение пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бе завершить карьеру за год до Игр в Италии вызывает много вопросов.

«Когда за год до Олимпиады принимаются такие решения, то причина должна быть действительно очень веской. Если он захочет, то обязательно расскажет, но вряд ли он будет распространяться — причина не для широкого круга людей. Похоже, что он столкнулся с некими проблемами, но какими — не знаю. До Олимпиады остается год, ты лидер мирового биатлона, почему бы там еще не завоевать медалей? Тем более что русских они искусственно вышибли», — приводит слова Васильева ТАСС.

Васильев добавил, что здесь кроется нечто большее, чем просто усталость. Если бы проблема была только в усталости, он бы уже завершил карьеру сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Возможно, спортсмен действительно столкнулся с эмоциональным выгоранием, но слова о семье, по мнению Васильева, — это лишь общие фразы. И вот теперь, находясь на пике формы, он внезапно уходит. Это всегда вызывает подозрения.

31-летний Бе заявил, что после окончания сезона завершит спортивную карьеру. Это не позволит ему участвовать в Олимпийских играх следующего года. Биатлонист подчеркнул, что пришло время поставить на первое место семью.