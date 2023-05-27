Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:26

Васильев: «СБР странно себя ведет. Он все делает исподтишка»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, обвинившего СБР в том, что руководство изменило правила попадания в национальную команду и «выкинуло» спортсменов.

«Губерниев — голос биатлона. Он озвучил проблему. А как известно, любая проблема должна быть вынесена на обсуждение. Замалчивать такие вопросы нельзя! Если действительно так поступили со спортсменами, то это грубое нарушение. Такого не должно быть. Безобразие! СБР странно себя ведет. Он все делает исподтишка. Втихаря принимают решения, и после чего все начинают громко обсуждать эту проблему. Так серьезные руководители не поступают. Обычно это делает шпана», — приводит Sport24 слова Васильева.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о том, что биатлонисты Елизавета Каплина, Василий Томшин, Алина Кудисова, Ксения Довгая и Иван Колотов не попали в состав сборной команды.

Во вторник, 16 мая, Союз биатлонистов России объявил составы четырех групп для подготовки к следующему сезону.

Источник: https://sport24.ru/biathlon/news-2023-05-27-bezobraziye-obychno-eto-delayet-shpana-dmitriy-vasilyev-o-postupke-sbr-po-otnosheniyu-k-biatlonistam
Биатлон
Дмитрий Губерниев
1
Обсудить
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев сообщил, что Куклину, Мухамедзянова и Емерхонова лишили зарплат в сборной России