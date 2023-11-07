Васильев — о ситуации с Юрловой: «Она возмутилась, что ее планировали пригласить и высказать свое мнение»

Президент федерации биатлона СПб Дмитрий Васильев высказался о ситуации с Екатериной Юрловой.

Бывшую биатлонистку включили в состав на пресс-конференцию, после чего Юрлова возмутилась в социальных сетях, что это сделали без ее ведома.

«Я не очень понимаю, зачем это обсуждать. Я не успел сделать Кате никаких предложений. Она возмутилась, что ее планировали пригласить и высказать свое мнение. Никто не уговаривал ее поддерживать эту идею. Она могла бы приехать и высказать свое мнение. И о ней бы в очередной раз вспомнили, а не стали бы забывать. Никто не хотел ей навредить. Просто хотели пригласить», — сказал Васильев.